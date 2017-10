Padoan: imprese digitali sfuggono al fisco, inaccettabile

"Le imprese digitali sono quelle che più di ogni altra, non dico che evadono, ma sfuggono di più all'imposizione fiscale, e questo è inaccettabile". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, sottolineando che la questione "sta montando a livello internazionale" e "bisogna trovare il modo per far partecipare equamente alla tassazione anche queste imprese" che "altrimenti sfuggono e si portano via un sacco di soldi".