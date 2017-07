Padoan: "Il taglio cuneo? La priorità è assumere i giovani"

"Il cuneo fiscale è un termine che in sé non vuol dire nulla. Si tratta di abbattere o alleggerire questa componente". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, sottolineando che la priorità è assumere i giovani. Bisogna "capire qual è il meccanismo tecnico che farà sì che per un dato ammontare di risorse pubbliche necessarie per abbattere questi oneri ci sia il massimo possibile di nuovi assunti giovani", ha aggiunto.