Padoan: "I tagli sulle tasse sono una colonna della strategia del governo"

"Non solo casa, penso altri tagli tasse imprese" - Entrando nel dettaglio dei tagli sulle tasse, Padoan ha chiarito: "Non è solo la tassa sulla casa che viene aggredita. Nella prossima legge di Stabilità stiamo pensando di estendere un ulteriore abbattimento della tassazione a favore della competitività d'impresa".



"La ripresa c'è, numeri dureranno" - "C'è un quadro esterno favorevole che continuerà e c'è una forte componente interna. E questi numeri dureranno", ha ribadito il ministro parlando della "ripresa che c'è" al Forum Ambrosetti. "La strategia è quella giusta. Bisogna implementarla e correggerla se necessario", ha aggiunto. E ancora: "La finanza pubblica italiana è sul sentiero del risanamento".



"Crescita, su strada giusta per staccare altri Paesi Ue" - "Stiamo andando nella strada giusta, forse staccheremo gli altri e questo sarebbe un vantaggio per Europa in suo complesso", ha dichiarato alla tv Class Cnbc. "Il piano Juncker è uno strumento importante - ha aggiunto -. Spero dia una grossa mano al Paese e all'Europa nel suo complesso. Per sfruttarlo al meglio l'Italia deve imparare a fare progetti e a usare strumenti pubblici".



"Il debito pubblico scenderà a partire dal 2016" - "Il debito pubblico comincerà a scendere a partire dall'anno prossimo", ha poi detto Padoan in un'intervista a Bloomberg, dopo che sabato il premier Matteo Renzi, nel suo intervento al Forum Ambrosetti, ha ribadito la necessità di far scendere dal 2016 il debito pubblico dell'Italia. Il ministro ha assicurato che il prossimo anno il rapporto deficit/Pil rispetterà il fiscal compact.