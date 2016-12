Padoan: governo contrasta evasione

"Non è vero che nei Paesi nei quali c'è più contante c'è più evasione". Lo ha ribadito il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan ,in una intervista a Ballarò. "Il problema della lotta all'evasione - ha sottolineato - va impostato in altri termini ed è quello che sta facendo il governo. Il punto non è se io pago in contante, il punto è se il negoziante mi dà lo scontrino: quello è il vero problema".