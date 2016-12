Padoan: eliminare ancora sprechi e migliorare l'efficienza pubblica

09:06 - "Margini per eliminare sprechi ce ne sono eccome, la revisione della spesa è viva e vegeta. Siccome le cifre obiettivo sono quelle note da tempo, bisogna fare ancora molti sforzi, che noi riteniamo importanti e utili per migliorare l'efficienza pubblica". A dirlo è il ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan al Secolo XIX, spiegando come il rendere permanente ogni nuovo taglio di tasse "puoò avvenire solo rendendo permanenti i tagli alla spesa".

La local tax? "L'obiettivo è semplificare la vita ai comuni e ai contribuenti, non certo aumentare il peso delle tasse". L'ex capo economista Ocse torna poi sul cosiddetto 'tesoretto', e non esclude che possa essere usato per un intervento contro la povertà: "le opzioni possibili sono diverse. Però posso dirle che la strategia del governo ha piu' dimensioni: la crescita, il risanamento, l'inclusione, e dunque il sostegno ai redditi più bassi".



"La logica di un intervento contro le povertà sarebbe la stessa che ci ha portato a introdurre il bonus degli ottanta euro. L'evidenza empirica dice che dove la distribuzione della ricchezza e' piu' equa, anche la crescita e' migliore". Il ministro riflette poi sull'occupazione; lo sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato? "Sui contributi faremo il possibile per alleggerirli ulteriormente".



Quanto alla clausola di salvaguardia nel Jobs Act per chi assume collaboratori, "non avremo difficoltà a trovare una soluzione per coprire costi aggiuntivi dalle nuove assunzioni, anche se fossero il doppio di quelli stimati".