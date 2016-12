Padoan: eccessivi costi giustizia

"Il costo economico della giustizia in Italia è intollerabile, con le stime che parlano di numeri da brivido in termini di punti percentuali di Pil". L'allarme viene lanciato dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, intervenuto al Salone della Giustizia. Aggredendo questi costi, riprende, "si avrebbero benefici sostanziali in termini di Prodotto interno lordo".