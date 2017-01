19:09 - "Il debito italiano non continua a salire e se sale non è colpa dell'Italia". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "Se ci fosse un'inflazione in equilibrio all'1,8%, una crescita reale dell'1% e una crescita nominale di circa il 3% - ha sottolineato Padoan - il debito pubblico sarebbe in un sentiero di discesa rapidissimo".