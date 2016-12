Padoan: debito inizia a calare

"Il debito pubblico inizierà a scendere dal 2016 per la prima volta dopo 8 anni di salita". Lo ha detto il ministro delle Finanze Pier Carlo Padoan, commentando i contenuti della legge di stabilità, a margine di un convegno sulla crescita nell'Eurozona, in corso a Berlino. "Si tratta di una svolta importante, premiata dai mercati finanziari in questi giorni", ha aggiunto il ministro.