Padoan: crescita Italia incoraggiante,siamo esempio virtuoso per Fmi

La crescita italiana è "incoraggiante". Lo ha detto il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, durante il suo intervento a Washington all'International Monetary and Financial Committee, l'organo più rappresentativo del Fmi. "Di Italia si è parlato poco - ha aggiunto - e questo è un buon segno. Se n'è parlato come esempio virtuoso che usa al meglio i suoi strumenti".