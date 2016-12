"Il problema dell'evasione fiscale va risolto alla radice e non con i blitz". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervenendo a un convegno sul Terzo settore, sottolineando come sia necessario puntare sulla tax compliance, ovvero l'insieme di norme legali, sociali, etiche e morali, definito come "adempimento spontaneo" o "lealtà fiscale".