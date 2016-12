Padoan: calo debito darà fiducia

"Il previsto calo del debito pubblico italiano quest'anno segnerà una svolta per il Paese, cambiando la scettica percezione che i mercati hanno". Lo afferma il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in un'intervista a Bloomberg. "La Bce sta facendo un grande lavoro e deve continuare a farlo", sottolinea poi Padoan, aggiungendo: "I singoli Stati però dovrebbero fare il loro meglio per facilitare l'Eurotower".