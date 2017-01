"L'accordo - ha spiegato il ministro - avvia una soluzione strutturale per evitare che i problemi sorgano in futuro". L'accordo dimostra che "è possibile trovare soluzioni europee anche nei casi che sembrano disperati".



"Richieste all'Italia? Non si tratta di una manovra aggiuntiva" - Padoan ha poi parlato della situazione in Italia e delle richieste di Bruxelles al nostro esecutivo. "Lo sforzo in più (richiesto dalla Ue, ndr) ha a che fare con l'efficacia delle misure, si tratta di precisare l'impatto di quelle che il governo ha già adottato". In particolare bisogna evidenziare se l'impatto "è effettivamente corrispondente all'ammontare di aggiustamento che era stato già concordato con la Commissione europea", ha spiegato il ministro. Quindi, ha precisato, non si tratta di "una manovra aggiuntiva", ma lo sforzo in più ha che fare "con l'efficacia delle misure".



Per questo, aggiunge, "continuiamo a discutere in modo molto produttivo con la Commissione sulla valutazione di misure che abbiamo già introdotto". Ogni misura "non è semplicemente scrivere un numero su un pezzo di carta, ma chiedersi se effettivamente le misure avranno l'effetto che pensiamo in base alle caratteristiche tecniche delle misure stesse". Ed è "un discorso molto nei dettagli che abbiamo già iniziato e che va completato".