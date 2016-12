Padoan: "Bene fusione Bpm-Banco"

Dalla fusione tra Bpm (Banca popolare di Milano) e Banco Popolare "nascerà una banca più grande e più forte". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. La nuova realtà, ha aggiunto, sarà "in grado di affrontare il mercato nel quadro delle nuove norme europee di settore e quindi capace di erogare più risorse alle imprese, in una stagione in cui il finanziamento degli investimenti è cruciale per il rilancio dell'economia".