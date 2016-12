Padoan: Bankitalia sempre corretta

La Banca d'Italia "ha svolto i suoi compiti con efficacia" e si è mossa nella "più assoluta correttezza formale e sostanziale", in "costante e proficua collaborazione con la magistratura". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Intervenendo sulla revoca del governatore Ignazio Visco, indagato per il commissariamento di Bps, ha poi affermato che "non c'è alcun indizio che dimostri sue grandi colpe o mancanze".