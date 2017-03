Padoan all'Ecofin: le riforme proseguono anche in anno elettorale

Il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan ha ribadito all'Ecofin che "l'azione di riforma del governo continua anche se tecnicamente stiamo entrando in un anno elettorale". Parlando al termine della riunione, Padoan ha fatto notare in particolare "come alcune riforme richiedano anche misure che favoriscono l'inclusione sociale" e quindi "mi sono riferito anche alle azioni del governo recente", ha aggiunto.