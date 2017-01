Padoan: "Accelera crescita Italia"

"Mentre la crescita globale è in rallentamento e fa i conti con una fase delicata nei Paesi emergenti, l'Italia è in controtendenza con una crescita che accelera e si rafforza in qualità". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, aggiungendo che il "merito" della ripresa è da ricercare "anche nelle riforme del governo".