Padoan: "Abbassare le tasse in deficit è troppo rischioso"

Abbassare le tasse in deficit come hanno fatto gli Usa da noi non è fattibile". L'avvertimento arriva dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che spiega: "Si metterebbe il Paese immediatamente in condizioni di maggiore fragilità e i mercati reagirebbero". E aggiunge: "E' un rischio che deve essere la prima preoccupazione del ministro dell'Economia. Sarebbe imperdonabile dimenticarlo per una questione di responsabilità, non di rigorismo".