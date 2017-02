Padoan a Ue: "Estendere il regime split payment fino al 2020"

Il ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan ha trasmesso alla Commissione europea una richiesta per l'estensione del regime di split payment. L'Italia chiede che l'autorizzazione al regime di split payment venga prorogata per altri tre anni fino al 2020. E' necessario, ribadisce Padoan, "evitare che aumenti la spesa per interessi sul debito pubblico", spendere risorse è preferibile che pagare interessi sul debito".