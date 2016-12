Padoan a imprese: investire di più

"Dovete essere più ottimisti ed aggressivi". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, si è rivolto alle imprese durante il convegno del Centro studi di Confindustria. "Bisogna considerare l'idea di investire fuori e non solo dentro", ha detto. "C'è la ripresa ma è debole, non c'è accelerazione. Sono tra quelli che ritiene che l'ipotesi di stagnazione secolare non sia così peregrina", ha aggiunto.