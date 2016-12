Padoan a Bankitalia: il Pil programmatico sulle stime di crescita non è una scommessa

"Il Pil programmatico non è una scommessa. E' la stima dell'effetto che la manovra produce sul prodotto". Lo ha detto il ministro dell'Economia , Pier Carlo Padoan , in audizione in Parlamento sulla Nota al Def rispondendo indirettamente alle valutazioni espresse lunedì da Bankitalia . "La crescita - ha detto - è ambiziosa ma realizzabile".

"Obiettivo Pil 2017 a 1% ambizioso ma realizzabile" - L'obiettivo di un Pil 2017 in crescita dell'1% è "ambizioso ma realizzabile", ha spiegato Padoan. "Anche noi consideriamo questo obiettivo sia ambizioso perché abbiamo il dovere di esserlo ma è realizzabile. Questa ambizione - ha aggiunto - è sostenuta in modo concreto da una manovra che dà un boost, una spinta alla crescita".



"La manovra - ha spiegato - è costruita con la cura spesso invocata dal presidente della Bce e che è stata richiamata durante l'audizione della Banca d'Italia".



"Attenti a debito, convinti su privatizzazioni" - La strategia del governo "contempera il sostegno alla crescita e il consolidamento dei conti pubblici, mantenendo massima l'attenzione alla sostenibilità del debito nel medio e lungo periodo". Per Padoan "resta ferma l'intenzione del governo di proseguire con il programma di dismissioni del patrimonio immobiliare e di privatizzazioni, frenato quest'anno dalle condizioni di elevata volatilità dei mercati".



"Deficit in linea con consolidamento conti" - "Il saldo di bilancio corretto per gli effetti del ciclo economico nel 2017 viene stimato sullo stesso livello del 2016 (1,2%) ed è in linea con un percorso di consolidamento delle finanze pubbliche". "La diminuzione dell'indebitamento netto, avviata nel 2014, si conferma anche nel 2017. Il deficit - ha sottolineato - scende".