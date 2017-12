Pa, verso stretta su contratti a tempo: al massimo 4 anni

Il contratto a tempo determinato per gli statali potrebbe avere un tetto massimo di durata pari a 36 mesi prorogabili di altri 12 ma non frazionabili e su specifiche casistiche. Sarebbe questa l'ipotesi in vista del rinnovo del contratto nazionale per la Pubblica amministrazione centrale. In pratica si tratta di un format di tre anni con un "bonus" di un quarto. Non ci sarebbe inoltre spazio per altre forme flessibili come i tirocini e l'apprendistato.