P.A., tremila nuove assunzioni tra le forze dell'ordine

Il decreto sblocca le 2.695 assunzioni ordinarie per il 2015, a cui si aggiungono quelle straordinarie, come quelle per il Giubileo. Tra i 262 posti messi a bando per i vigili del Fuoco, 12 sono per il loro gruppo sportivo, le Fiamme Rosse.



Il provvedimento ricorda la riforma della Pubblica Amministrazione, che prevede "la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e l'eventuale assorbimento in altra Forza di polizia". In questo caso scenderebbero da cinque a quattro le forze in tutto in Italia. Nel decreto si precisa che "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi", è stato considerato opportuno "non dare seguito alla richiesta di autorizzazione a bandire e ad assumere formulata dal Corpo forestale dello Stato", per 80 allievi agenti.



Il decreto, firmato il 4 dicembre dal ministro della P.A. Marianna Madia e dal ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, deve essere ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.