P.a., sindacati: "Ipotesi sciopero"

"Un contratto vero per i lavoratori e per cambiare i servizi ai cittadini". Con questo slogan i segretari generali di Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa, lanciano la campagna per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. E danno il via alla mobilitazione "forte e capillare", dicendosi pronti ad arrivare anche allo sciopero generale della categoria "se dalla politica non verrranno risposte".