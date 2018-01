P.a., siglato accordo negoziale per forze armate e di sicurezza

Dopo nove anni di blocco dei contratti, nella notte è stato sottoscritto al ministero della Funzione pubblica l'accordo negoziale riguardante le forze armate, di sicurezza e di polizia. L'intesa è stata siglata alla presenza dei ministri competenti: Minniti per l'Interno, Madia per la Funzione pubblica, Pinotti per la Difesa, Orlando per la Giustizia. Presenti anche i sottosegretari Baretta e Rughetti.