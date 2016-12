P.a., Padoan: dalle partecipate 1,66 mld dividendi nel 2015

Nel 2015 il ministero dell'Economia ha incassato 1.663 milioni di euro di dividendi dalle società partecipate. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, evidenziando in audizione in Parlamento "il contributo in tema di finanza pubblica" derivante dalla "buona gestione" delle partecipate. Il numero, ha aggiunto, "indica come la gestione sia improntata all'efficienza".