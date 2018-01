P.a., nuovi target performance: spuntano anche le ore lavorate

Il ministero della P.a. è al lavoro per redigere le linee guida per la valutazione dei dipendenti pubblici, basandosi su target chiari e uguali per tutti in modo da poter ottenere "pagelle" quanto più oggettive, visto che in ballo ci sono premi, per i meritevoli, ma anche sanzioni, fino al licenziamento, per chi incappa in bocciature ripetute. Tra i criteri per misurare l'efficienza dovrebbe comparire anche il numero delle ore lavorative.