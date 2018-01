P.a., Madia: ci sono condizioni per rinnovo 1,2 milioni di statali

"Dopo quelli per il comparto sicurezza e difesa, in attesa di un contratto da nove anni, stiamo andando avanti con gli altri 3 contratti che mancano. Ci sono le condizioni per rinnovare il contratto a tutti i dipendenti pubblici, che sono un milione e duecentomila". Lo ha detto il ministro della Funzione pubblica, Marianna Madia, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.