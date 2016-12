P.A., lavoratori in piazza il 28/11

I sindacati scenderanno in piazza sabato 28 novembre a Roma per una manifestazione nazionale del pubblico impiego, scuola compresa. L'obiettivo di Cgil, Cisl e Uil, che hanno organizzato l'evento, è quello di rivendicare il diritto al rinnovo del contratto, scaduto da oltre sei anni per la categoria, e di contestare la manovra. La decisione è stata presa nella riunione delle segreterie dei tre sindacati.