P.A., la tecnologia non basta: in aumento le code agli sportelli

La Cgia ha calcolato che se nel 1995 per prenotare una visita specialistica, per richiedere la copia della cartella clinica, per ritirare i referti degli esami di laboratorio o per il rilascio degli attestati di esenzione dei ticket, 33,8 persone ogni 100 hanno dovuto attendere più di 20 minuti agli sportelli della propria Asl, nel 2015 la "coda" è aumentata di 18 persone e gli utenti in fila sono saliti a 52,2 con una crescita del 54,4%.



Il trend è risultato ancor più drammatico per chi ha dovuto ricorrere ai servizi anagrafici erogati dai Comuni. Nel 1995 per pubblicazioni, atti notori, cambi di residenza, certificazioni anagrafiche o rinnovo carta d'identità quasi 11 persone su 100 hanno atteso oltre 20 minuti. Nel 2015 la fila si è allungata a 22,3 persone (+104,6% rispetto al 1995).