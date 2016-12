P.A., ipotesi 300 milioni per i rinnovi Cgil e Uil: "8 € al mese, inaccettabile"

Per il rinnovo del contratto del pubblico impiego il governo avrebbe deciso di stanziare 300 milioni di euro con la prossima legge di Stabilità. L'indiscrezione non convince tuttavia la Cgil : "L'effetto sulle buste paga dei 3,2 milioni di dipendenti sarebbe di 8-10 euro lordi al mese, cifra inaccettabile ", commenta Michele Gentile , responsabile settore pubblico del sindacato. La Uil: "Cifra irrealistica".

Gentile ricorda poi come, in sei anni di blocco, si siano persi circa 300 euro a testa al mese. "La legge di Stabilità sarà varata tra pochi giorni. Aspettiamo di vedere il testo e poi valuteremo come rispondere. Se si confermassero queste cifre ci sarebbero necessariamente delle iniziative da assumere", conclude l'esponente della Cgil.



Uil: "Neanche una pizza" - "Se confermata ci troveremmo di fronte a una cifra irrealistica con la quale sarebbe impossibile sottoscrivere un qualsiasi contratto degno di questo nome". Lo dichiara Antonio Foccillo, segretario confederale della Uil. "Si tratterebbe di meno di 10 euro lordi, neanche una pizza", aggiunge.