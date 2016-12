P.a., ferie e malattie non a ore e possibile richiamo dalle vacanze

Arrivano tempi duri per gli assenteisti della Pubblica amministrazione. L'Aran, l'Agenzia che si occupa del pubblico impiego, chiarisce che ferie e malattia si misurano a giornata e non a ore e non è quindi possibile utilizzarle come permessi per uscire prima dal lavoro o entrare dopo, per esempio per visite specialistiche. Precisa poi che, se necessario, il dipendente che si trova in vacanza può essere richiamato in servizio.