P.a. digitale:stop carta in 18 mesi

12:26 - Un nuovo decreto del presidente del Consiglio detta le regole per i documenti informatici della Pubblica amministrazione. Per Maria Pia Giovannini, dirigente dell'Agid (Agenzia per l'Italia digitale), si tratta "dell'ultimo tassello per l'applicazione del Codice dell'amministrazione digitale. Ora la Pa ha tutti gli elementi per lo switch off dalla carta al digitale: 18 mesi il tempo per l'adeguarsi".

