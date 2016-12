P.A., Consulta promuove dl Madia: no a lavoro oltre età pensione

Il "no" al trattenimento in servizio oltre i limiti di età per la pensione nella P.A. non è incostituzionale. Lo ha deciso la Consulta, promuovendo di fatto il decreto legge Madia. La Corte costituzionale ha infatti dichiarato infondate le questioni di incostituzionalità sollevate a proposito di alcuni casi relativi a docenti universitari e avvocati dello Stato. "Il provvedimento favorisce inoltre il ricambio generazionale", si legge nella sentenza.