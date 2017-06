P.a., cambia metodo di valutazione: più trasparenza e controllori indipendenti

Fino ad oggi il sistema italiano per valutare l'efficienza della Pubblica amministrazione aveva del paradossale: ad esprimere il giudizio su come funziona un ufficio ministeriale, un ente pubblico, il comune o la Regione non erano gli utenti né organismi esterni indipendenti, bensì gli stessi dirigenti dell'ufficio sottoposto alla valutazione che li ha nominati per svolgere quel ruolo. Insomma i controllori venivano scelti dai controllati per ottenere poi premi di risultato, dunque aumenti di stipendio.