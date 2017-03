Oxfam: Serviranno 170 anni per colmare il gap di reddito tra uomini e donne

Si tratta di un allargamento della forbice che incide sempre di più sulla vita di milioni di donne soprattutto nei paesi poveri dove questa disparità di retribuzioni e di opportunità di accesso al mercato del lavoro, costa fino a 9 mila miliardi dollari all`anno di mancate risorse, che potrebbero permettere l`uscita dalla povertà estrema di una fetta sempre maggiore di quei 795 milioni di persone che ancora oggi soffrono la fame.



Anche nei paesi sviluppati la situazione non è idilliaca: basti pensare alla quota di lavoro non retribuito (soprattutto di cura delle persone) che viene svolto da 2 a 10 volte in più dalle donne rispetto agli uomini. Il settore è in grado di generare un valore economico complessivo di circa 10 mila miliardi di dollari all`anno, ossia più del Pil di Giappone, Brasile e India messi insieme. Un`enormità di risorse che potrebbero non solo garantire un reddito dignitoso a milioni di famiglie nei paesi in via di sviluppo, ma anche migliori servizi pubblici essenziali come istruzione e sanità.



"La disuguaglianza di genere a livello economico, oggi è tornata ai livelli del 2008, - afferma Maurizia Iachino, presidente di Oxfam Italia - Nel mondo quasi 600 milioni donne sono occupate in lavori precari come il lavoro domestico a cui da sempre sono destinate e attività agricole di sussistenza, soprattutto nei Paesi poveri. È perciò un dovere universale garantire a milioni di donne un lavoro retribuito e un reddito dignitoso, colmando il divario tra uomini e donne in termini di opportunità e diritti, garantendo contratti stabili e condizioni di lavoro sicure. Sarà fondamentale poi affrontare con decisione la discriminazione di genere e gli abusi sul luogo di lavoro, ridurre il peso del lavoro di cura non retribuito, dare un accesso eguale a quello degli uomini alla proprietà della terra e alla proprietà d`impresa a livello globale. Solo così - conclude Iachino - sarà possibile sconfiggere la povertà estrema entro il 2030, salvando dalla fame fino a 150 milioni di persone nel mondo".