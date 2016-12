Open Day al Master Publitalia

09:37 - Un’occasione importante per vivere una giornata al Master di Publitalia ’80 in Marketing, Digital Communication, Sales Management, è quella offerta per il 23 marzo a Cologno Monzese (Milano).

Le iscrizioni per la 28esima edizione del Master di Publitalia ’80 sono aperte.

Per un percorso formativo di eccellenza che punta a formare professionisti del marketing, del trade, del sales e della comunicazione digitale e multimediale, il tutto guardando al mercato delle grandi imprese di successo, dei grandi brand in diversi settori.



Istituito nel 1988 da Publitalia ‘80, società del Gruppo Mediaset, il Master in Marketing, Digital Communication, Sales Management è un corso post-laurea della durata di tredici mesi, a tempo pieno e a numero chiuso.



Tutte le informazioni in merito si possono trovare sul sito www.masterpublitalia.it



Il 23 marzo, quindi, appuntamento per un Open Day presso la sede del Master.

I partecipanti potranno prendere parte a lavori di gruppo su tematiche di marketing e comunicazione digitale con la supervisione di docenti, manager d’azienda e studenti dell’edizione in corso.

Saranno presenti docenti dell’Università Cattolica e manager di Mediaset.

Per partecipare all'Open Day è necessario inviare alla Segreteria del Master la richiesta di partecipazione (master@publitalia.it), allegando il proprio curriculum vitae.



Per ulteriori informazioni:



