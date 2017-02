Opel-Psa, Francia e Germania sostengono fusione

I governi di Francia e Germania esprimono il proprio sostegno all'acquisizione di Opel, gruppo General Motors, da parte di Psa Peugeot Citroen. Parigi e Berlino vogliono chiarezza, il più presto possibile, sul future dei due gruppi anche per i lavoratori e per i siti di produzione. Entrambe le società, si legge in una nota, dovrebbero mantenere ciascuna il proprio brand e disporre di un adeguato management.