Oltre 400.000 le persone che non possono permettersi farmaci

Infatti, secondo il Banco Farmaceutico, mentre il numero delle persone sarebbe rimasto invariato rispetto allo scorso anno a 405.423 unità, le confezioni richieste sono passate dalle 818 mila del 2014 alle 870.352 del 2015: appunto il 6,4% in più.



Anche se non aumenta il numero complessivo, tra i richiedenti aumenta dell'1,9% il numero degli italiani mentre scende la componente degli stranieri, che rimangono comunque la quota più consistente (55%). I primi sono, infatti, passati da 179mila unità a 182.400, i secondi sono invece scesi dai 230 mila del 2014 ai 222.982 dell'anno in corso.



Dall'analisi emerge poi che la fascia di età che beneficia più dei farmaci è quella dei 18-64enni (il 58,2%) segue quella degli over65 (con il 23,6%), mentre quella dei bambini è quella che ne beneficia meno (il 18,2%).



Elaborando poi i dati dell'Istat, la Fondazione Banco Farmaceutico ricorda che nel nostro Paese la spesa sanitaria annua pro capite è di 444 euro, una cifra che scende a 69 euro nel caso della popolazione più povera.



In particolare, mentre in media la spesa farmaceutica italiana pro capite si attesta a 206,20 euro, quella di ogni individuo povero scende a 52 euro l'anno (il 2,1% in meno rispetto allo scorso anno). Senza contare che nel 2015 il 3,9% degli italiani, per motivazioni economiche, non ha acquistato farmaci.