Oggi raccomandazioni Ue a Italia, preoccupano debito e pensioni

La Commissione europea si appresta a trasmettere all'Italia una serie di raccomandazioni in materia di economia, prima fra tutte la necessità di un intervento sul debito pubblico, troppo elevato. Raccomandazioni sono attese per tutti e 27 i Paesi dell'Ue. Il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, anticipando alcuni temi caldi per Roma, ha parlato di crediti deteriorati, legge Fornero, lavoro e welfare.