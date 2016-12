Ocse:riforme in Italia danno frutti

In Italia "sono state attuate alcune importanti riforme che ora stanno dando frutti. Lo abbiamo visto nel corso di questi mesi anche in termini di miglioramenti nel mercato del lavoro". Lo ha spiegato il capo economista dell'Ocse, Catherine Mann. "In Italia - ha aggiunto dal G20 di Ankara - si sta riacquistando la fiducia e speriamo che questo darà slancio a tutta l'economia".