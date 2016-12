Ocse: ricchezza in mano a pochi

L'1% della popolazione italiana detiene il 14,3% della ricchezza nazionale netta (definita come la somma degli asset finanziari e non finanziari, meno le passività), praticamente il triplo rispetto al 40% più povero, che detiene solo il 4,9%. Lo riferisce un rapporto Ocse, secondo cui in Italia, "la povertà è aumentata in modo marcato durante la crisi".