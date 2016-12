Ocse:pressione fisco Italia a 43,6%

La pressione fiscale in Italia, misurata come rapporto tra entrate fiscali e Pil, nel 2014 è scesa leggermente al 43,6% (dal 43,9% del 2013). E' quanto emerge da un rapporto annuale dell'Ocse secondo cui la media dei Paesi membri si attesta al 34,4%. Nello specifico, l'Italia si colloca al quinto posto per livello di pressione fiscale tra gli Stati membri per cui sono disponibili i dati (30 su 34 Paesi).