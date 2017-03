Ocse: Pil Italia stabile a +1%, più basso fra maggiori Stati membri

La crescita dell'economia italiana dovrebbe restare stabile all'1% annuo nel triennio 2016-2018, segnando nel 2017 il livello più basso fra i maggiori Paesi membri dell'Ocse. Lo rende noto l'organizzazione parigina, secondo cui "la crescita dovrebbe rimanere solida in Germania, ma continuerà a passo più lento in Francia e Italia". Per l'Eurozona l'Ocse prevede un +1,6% nel 2017 e 2018, dopo il +1,7% del 2016.