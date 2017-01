12:40 - Il Pil dell'Italia nel 3/o trimestre 2014 è calato dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, collocando il nostro Paese in fondo alla classifica tra i membri del G20, davanti al solo Giappone (-0,5%). Lo riferisce l'Ocse in una nota. Rispetto allo stesso trimestre del 2013, la contrazione del Pil italiano è stata dello 0,5%, anche in questo caso secondo peggior risultato dopo quello del Giappone.