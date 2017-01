Ocse: Iva Italia alta ma inefficace

00:51 - L'Italia ha un tasso di Iva superiore alla media dei Paesi Ocse, ma è tra in meno efficienti in materia di performance del sistema. L'Iva italiana è al 22%, contro una media Ocse del 19,1% al 1 gennaio 2014. Ma l'effetto combinato di esenzioni e Iva agevolata da un lato, e di evasione e frode dall'altro la rendono poco performante. In Italia i proventi dell'Iva rappresentano solo il 13,8% del totale delle entrate fiscali, contro una media Ocse del 19,5%.