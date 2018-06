Ocse, Gurria: la disoccupazione ha alimentato i populismi Ue

"Le tensioni sul commercio minacciano di rallentare, se non di deragliare, l'economia, dobbiamo esserne consapevoli e raccomandiamo di risolvere il problema nei forum multilaterali", ha poi affermato il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico rispondendo alle domande degli eurodeputati. Gurria ha spiegato che esiste un "forum istituzionale" creato dal G20 proprio sull'acciaio, ed è lì che "possiamo affrontare la sostanza del problema", cioè il fatto che abbiamo "troppo acciaio", e non le sue "manifestazioni", cioè dazi e misure di risposta ai dazi. Per Gurria immigrazione, investimenti, clima e commercio sono temi "multilaterali per definizione" e l'unica soluzione è a quei livelli.



Secondo l'Ocse l'Eurozona sta crescendo in modo "robusto" e i Paesi dovrebbero approfittare dell'espansione per "migliorare la loro posizione di bilancio". In particolare, quelli ad alto debito "dovrebbero assicurarne una discesa significativa", consapevoli che "il consolidamento di bilancio è desiderabile quando i tempi sono buoni". Bisognerebbe anche semplificare le regole del Patto, "mantenendo la necessaria flessibilità per tenere in considerazione la situazione economica".



L'Ocse invita poi a procedere con la "condivisione del rischio necessaria per una Unione monetaria sostenibile e resiliente", e a ridurre i crediti deteriorati per "aumentare credito e investimenti". Inoltre, l'Ocse chiede di completare l'Unione bancaria, creando subito un "backstop" per il fondo salva-banche, e di trovare un accordo sullo schema di assicurazione comune dei depositi. E per allentare il legame potenzialmente dannoso tra banche e debito sovrano, propone di introdurre "tariffe" che aumentano con il grado di concentrazione di titoli nei portafogli delle banche.