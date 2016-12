Ocse: disoccupazione Italia a 11,9%

L'Ocse conferma che la disoccupazione in Italia è scesa sotto il 12%, arrivando a quota 11,9%. I dati, in miglioramento, sono relativi al mese di agosto. Peggiora però la situazione per i giovani, tra i quali la percentuale di chi cerca un lavoro è risalita al 40,7% rispetto al 40,4% del mese precedente. A luglio era infatti stata registrata una discesa dal 43% al 40,4%.