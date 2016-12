Occupazione e Welfare, il contributo del Terzo Settore

Il premier Matteo Renzi ha promesso in queste ore un'accelerazione nel 2016 sul fronte dei diritti, un capitolo che, nel suo complesso, include anche il Terzo Settore. Il Terzo Settore viene così inserito tra le priorità su cui intervenire il prossimo anno, sebbene si dica spesso essere in verità il "primo" settore in Italia per l'impatto che ha sulla nostra economia.