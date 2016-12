Occupazione e fatturato in calo: le imprese di costruzione in crisi

15:26 - Uno dei settori che più ha risentito dell'impatto della crisi economica è quello delle costruzioni. Complice anche l'andamento del mercato immobiliare (che pure negli ultimissimi tempi ha registrato una timida risalita), tra imprese costrette a chiudere i battenti e posti di lavoro persi, il comparto ha sofferto più di altri segmenti del tessuto produttivo nazionale nelle sue diverse componenti.

Si prendano in esame gli ultimi dati disponibili. “Nel mese di settembre 2014 – informa l'Istat – l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni, rispetto ad agosto 2014, ha registrato una flessione del 5,4%. Nella media del trimestre luglio-settembre l’indice è diminuito dell’1,7% rispetto ai tre mesi precedenti”. Inoltre l’indice della produzione nelle costruzioni (corretto per gli effetti di calendario) è diminuito in termini tendenziali del 10,6%. Queste cifre collocano l'Italia nelle posizioni più basse tra i 28 paesi dell'Unione europea.

I numeri, quindi, rendono l'idea meglio di qualsiasi altra considerazione. In generale, in questi anni di arretramento del settore, l'Istat ha rilevato che nel secondo semestre del 2013 l’edilizia residenziale presentava una contrazione di quasi un terzo rispetto allo stesso periodo del 2012 (-32,1% le abitazioni e -29,1% la superficie utile abitabile). Anche l’edilizia non residenziale registrava una consistente diminuzione rispetto al secondo semestre del 2012 (-28,9%).

Per l'Ance (Associazione nazionale costruttori edili), dall’inizio della crisi economica il settore delle costruzioni edilizie ha perso 522 mila occupati e considerando anche i settori collegati alle costruzioni, la cifra sale a 790 mila. La notizia positiva è che a ottobre 2014 l'indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione è cresciuto a 77,5 da 75,5 di settembre (ma stando ai parametri Istat il comparto resta quello con l'indice più basso) e anche le attese sull'occupazione migliorano nella costruzione di edifici. Tuttavia peggiorano nell'ingegneria civile e rimangono stabili nei lavori di costruzione specializzati (per avere un quadro più attuale si è comunque in attesa delle nuove rilevazioni, prossime alla pubblicazione).

A fine 2013, nell'Osservatorio congiuntrale sull’industria delle costruzioni, l'Ance descriveva l'andamento in questi termini: “I dati delle Casse edili evidenziano flessioni tendenziali, nei primi nove mesi del 2013, del 9,5% delle imprese iscritte, del 12,1% del numero degli operai del 13,8% delle ore lavorate. Tali diminuzioni seguono già un quadriennio (2009-2012) di forti cali: -26,6% per le imprese iscritte; -31,2% e -34,1%, rispettivamente, per operai e ore lavorate”. Nel terzo trimestre le imprese entrate in procedura fallimentare hanno evidenziato un triste balzo del 9,7%.

Sul fronte degli investimenti, se possibile, è andata anche peggio, vista la diminuzione del 30% tra il 2008 e il 2010. In definitiva dal fatidico 2008, cioè dall'inizio della crisi, il settore delle costruzioni ha perso qualcosa come 58 miliardi di fatturato, anche a causa del crollo degli investimenti in opere pubbliche.

C'è tuttavia un aspetto che non può passare inosservato al riguardo: i ritardi nei pagamenti della Pubblica amministrazione. Secondo gli ultimi dati dell'Ance, infatti, il settore delle costruzioni è tra i più colpiti in questo senso, con il 72% delle imprese ancora in attesa dei pagamenti. Il tempo medio risulta di sei mesi, vale a dire tre volte gli standard europei. Solo l'8% delle imprese, al contrario, viene pagato nei termini.