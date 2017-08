Nyt: Facebook lancia app per conquistare la Cina in "incognito"

Facebook tenta un nuovo approccio in Cina. Con il suo sito e le sue app bloccate da anni da Pechino, Mark Zuckerberg prova a penetrare nel Paese lanciano una nuova applicazione che non porta il nome Facebook. Lo scrive il New York Times, sottolineando che il social media ha approvato in maggio un'app di condivisione di foto per il mercato cinese chiamata Colorful Balloons, lanciata da una società locale senza alcun riferimento al colosso.